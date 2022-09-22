Росберг: либо Пиастри победит Норриса, либо фактически вылетит из Формулы-1

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг оценил перспективы австралийского пилота Оскара Пиастри в «Макларене».
Пиастри со следующего сезона заменит Даниэля Риккардо в команде.
«Оскару будет сложно. Ландо — пилот мирового уровня, и у него потенциал стать чемпионом мира. Риккардо — многократный победитель Гран-при, один из лучших гонщиков в мире, и ему было тяжело, а Пиастри — новичок Формулы-1.
На самом деле всё указывает на то, что Пиастри — будущая суперзвезда. Но я не верю, что Риккардо разучился пилотировать. На мой взгляд, тут дело в Ландо, который выступает как чемпион мира. Пиастри принял смелое решение. Либо он победит Ландо, либо фактически вылетит из Формулы-1. Он в себя верит и правильно поступил, но будет тяжело», — приводит слова Росберга Sky Sports.
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