Норрис рассказал, как изменился за четыре сезона в качестве боевого пилота «Макларена»

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис рассказал о своём становлении в команде начиная с 2019 года, когда он впервые выступил в качестве боевого пилота.

«Хорошие результаты на трассе всегда придают уверенности. Скажу, что в первые два года, особенно в дебютном, я был менее уверенным в себе и больше нервничал в каждой отдельной ситуации. Сейчас же я имею больше знаний о том, что происходит каждые выходные. У меня есть план, на чём мне нужно сосредоточиться и чего я хочу добиться.

Мне не нужно постоянно думать о том, как вести машину на следующей сессии, потому что я уже делал это в свой первый год в Формуле-1. Я думаю о том, почему я сделал эту ошибку или как я могу добиться большего в следующий раз», – приводит слова Норриса издание RacingNews365.