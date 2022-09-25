Норрис рассказал, как изменился за четыре сезона в качестве боевого пилота «Макларена»
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Гонщик «Макларена» Ландо Норрис рассказал о своём становлении в команде начиная с 2019 года, когда он впервые выступил в качестве боевого пилота.
«Хорошие результаты на трассе всегда придают уверенности. Скажу, что в первые два года, особенно в дебютном, я был менее уверенным в себе и больше нервничал в каждой отдельной ситуации. Сейчас же я имею больше знаний о том, что происходит каждые выходные. У меня есть план, на чём мне нужно сосредоточиться и чего я хочу добиться.
Мне не нужно постоянно думать о том, как вести машину на следующей сессии, потому что я уже делал это в свой первый год в Формуле-1. Я думаю о том, почему я сделал эту ошибку или как я могу добиться большего в следующий раз», – приводит слова Норриса издание RacingNews365.
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