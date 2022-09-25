Каргинов и Вязович столкнулись на гонке в России, её выиграл новичок «КАМАЗ-мастер»

Российский гонщик, выступающий за команду «КАМАЗ-мастер», Богдан Каримов стал победителем Бахи «Холмы России».

Почти перед самым финишем первой части дистанции Сергей Вязович догнал машину Андрея Каргинова и совершил столкновение. Удар по касательной пришёлся в левую часть кабины «КАМАЗа», существенно пострадал и правый бок «МАЗа». Столкновение произошло в момент, когда экипаж Каргинова, следуя роад-буку, совершал левый поворот по направлению к навигационной точке.

После столкновения белорусский спортсмен продолжил движение, а экипажу Каргинова пришлось остановиться и потерять около 15 минут на замену пробитого при инциденте колеса и ремонт повреждённых деталей автомобиля. Сразу после финиша Сергей Вязович пришёл на бивуак «КАМАЗ-мастер», чтобы извиниться.