В Британии руководитель гонки был дисквалифицирован на 10 лет за непристойное поведение

Руководитель гонки чемпионата Великобритании среди кузовных автомобилей (TCR UK) Дерек Стэнли оказался в центре скандала, сообщает Autosport. Стэнли был дисквалифицирован на 10 лет за «неприемлемое поведение» по отношению к женщинам-коллегам.



Как сообщает источник, в августе состоялось дисциплинарное слушание по поводу поведения Стэнли после того, как он отправил личное сообщение в мессенджере женщине-маршалу, которая ранее интересовалась дисциплиной дрифта в группе WhatsApp Drift Pro Championship, частью которого был Стэнли. Дерек отправил девушке видео интимного характера, после чего, несмотря на то что женщина ясно дала понять, что общение со Стэнли нежелательно для неё, продолжал оставлять в личных сообщениях различные комментарии о её внешности.



Этот случай стал уже четвёртым за последнее время, связанным с руководителем гонки. Изначально этот вопрос был расследован клубом, в котором работал мужчина, однако, несмотря на обещания не повторять ошибок, Стэнли вновь допустил сексуальные домогательства.



В итоге суд постановил лишить его всех лицензий Motorsport UK и запретить ему выдавать новые в течение 10 лет.



Сам функционер отказался давать какие-либо комментарии прессе.