Чагин: «КАМАЗ» можно победить только тогда, когда он не участвует

Руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин высказался о решении команды не участвовать в ралли «Дакар».

«Конечно, печально. Мы расстроены, ведь за более чем тридцатилетнюю историю команды впервые приходится отказываться от участиях в легендарном «Дакаре». Современная политика так смешалась со спортом, и мы вынуждены иметь недопуск к соревнованиям. Когда закончатся эти политические бури, естественно, все будут очень рады. Самое главное, чтобы российские спортсмены не отстали в своем развитии. Важно наши внутренние соревнования проводить на высоком уровне, чтобы, несмотря на то что мы военным забором ограждены от наших соперников, быть на высоком уровне и показывать аналогичные результаты.

Конечно, организаторы очень жалеют, что не будет «КАМАЗа». Российский «КАМАЗ» можно победить только тогда, когда он не участвует. Потому что у многих участников «Дакара» было желание не столько победить, сколько побить «КАМАЗ». Хочу пожелать участникам честной борьбы, и пусть победит сильнейший», — приводит слова Чагина «РБК-Спорт».