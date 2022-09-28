Названы место и время проведения зимних тестов Формулы-1 в 2023 году

Предсезонные тесты Формулы-1 в 2023 году состоятся на международном автодроме Бахрейна. Об этом сообщила пресс-служба автодрома.

Заезды пройдут с 23 по 25 февраля. Дальнейшие подробности последуют несколько позже.

Напомним, в настоящее время уверенно лидирует в общем зачёте пилотов Формулы-1 голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в активе которого 335 очков. На втором месте – Шарль Леклер из «Феррари» (219). Тройку сильнейших замыкает напарник Макса, представитель Мексики Серхио Перес, на счету которого 210 баллов.

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