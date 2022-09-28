Названы место и время проведения зимних тестов Формулы-1 в 2023 году
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Предсезонные тесты Формулы-1 в 2023 году состоятся на международном автодроме Бахрейна. Об этом сообщила пресс-служба автодрома.
Заезды пройдут с 23 по 25 февраля. Дальнейшие подробности последуют несколько позже.
Напомним, в настоящее время уверенно лидирует в общем зачёте пилотов Формулы-1 голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в активе которого 335 очков. На втором месте – Шарль Леклер из «Феррари» (219). Тройку сильнейших замыкает напарник Макса, представитель Мексики Серхио Перес, на счету которого 210 баллов.
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Ранее семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о целях команды на концовку сезона.
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