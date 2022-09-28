Бриаторе: Фjрмула-1 изменилась к лучшему после её покупки Liberty Media

Бывший руководитель команд «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе, являющийся ныне менеджером двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо и послом Формулы-1, рассказал, почему он решил вернуться к работе в чемпионате.



«Формула-1 сильно изменилась после её покупки Liberty Media, и это к лучшему. Гонки стали более захватывающими из-за изменений в машинах. Но изменилась и вся атмосфера. Все эти развлечения для спонсоров и специальных гостей Гран-при — это здорово, но я хочу работать с высоты своего опыта. Я близкий друг Стефано Доменикали и вернулся сюда только ради него. Стефано спросил меня, могу ли я принести в Формулу-1 свои связи и опыт из своей деловой жизни. Вот и всё», — приводит слова Бриаторе Sport Bild.



Напомним, Бриаторе покинул Формулу-1 после скандала в 2009 году, когда стало известно, что он участвовал в организации умышленной аварии Нельсиньо Пике на Гран-при Сингапура — 2008.



В марте 2022 года Бриаторе вернулся к работе в Формуле-1 — в качестве посла серии он отвечает за налаживание отношений с потенциальными промоутерами, а также развивает коммерческое сотрудничество с бизнес-партнёрами в сфере развлечений.

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