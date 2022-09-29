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Источник: машины Формулы-1 2026 года будут «улитками»

Источник: машины Формулы-1 2026 года будут «улитками»
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Издание Auto Motor und Sport со ссылкой на свой источник рассказало о том, что двигатели болидов, которые появятся в Формуле-1 в 2026 году, сделают машины гораздо медленнее.

В настоящее время гибридная составляющая двигателя может обеспечивать максимум 163 лошадиные силы, а с 2026 года гибридные двигатели смогут генерировать 475 лошадиных сил, и есть сомнения, что они будут справляться со столь серьёзной задачей.

«Машины будут «улитками», как и первые гибридные силовые установки в 2014 году. Им придётся сбрасывать газ на полпути по прямой, чтобы регенерировать энергию», — цитирует источник немецкое издание.

Пэт Симондс, главный технический директор Формулы-1, сказал, что эти опасения «совершенно беспочвенны».

«Мы не ожидаем никаких потерь на квалификационном круге. Но в гонке время прохождения круга, конечно, сначала немного увеличится», — сказал Симондс.

Напомним, в августе международная автомобильная федерация (ФИА) утвердила моторный регламент для Формулы-1 на 2026 год.

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