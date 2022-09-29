«Чрезвычайно опасная ситуация». Штук опасается, что Шумахер не найдёт команду на сезон-23
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Бывший гонщик Формулы-1 Ханс-Йоахим Штук высказался по поводу пилота «Хааса» Мика Шумахера, который может остаться без команды на сезон-2023.
«Я просто не понимаю, почему никто до сих пор не подписал его. Гюнтер Штайнер не сможет заполучить такого гонщика, как Льюис Хэмилтон. Мик — лучший вариант.
Если происходит так, что ты уходишь из Формулы-1 и больше не можешь доказать свою состоятельность, ты исчезаешь быстрее, чем в это можно поверить. Это чрезвычайно опасная ситуация для Мика», — приводит слова Штука GrandPX.news.
Ранее Мик Шумахер поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Сингапура, который пройдёт в ближайший уикенд.
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