«Чрезвычайно опасная ситуация». Штук опасается, что Шумахер не найдёт команду на сезон-23

Бывший гонщик Формулы-1 Ханс-Йоахим Штук высказался по поводу пилота «Хааса» Мика Шумахера, который может остаться без команды на сезон-2023.

«Я просто не понимаю, почему никто до сих пор не подписал его. Гюнтер Штайнер не сможет заполучить такого гонщика, как Льюис Хэмилтон. Мик — лучший вариант.

Если происходит так, что ты уходишь из Формулы-1 и больше не можешь доказать свою состоятельность, ты исчезаешь быстрее, чем в это можно поверить. Это чрезвычайно опасная ситуация для Мика», — приводит слова Штука GrandPX.news.

Ранее Мик Шумахер поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Сингапура, который пройдёт в ближайший уикенд.