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Албон прокомментировал серьёзные осложнения после операции при аппендиците

Албон прокомментировал серьёзные осложнения после операции при аппендиците
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Пилот «Уильямса» Александер Албон высказался по поводу операции по удалению аппендицита, которую он перенёс после Гран-при Италии. У таиландца возникли осложнения, некоторое время гонщик не мог самостоятельно дышать.

«К счастью, я был в состоянии анестезии, поэтому мало что помню. Помню только, что меня положили в операционную, а это относительно простая процедура. Я думаю, что операция занимает всего пару часов, но, очевидно, когда находишься в таком состоянии, твоё восприятие времени меняется.

Когда я очнулся, то подумал, что процедура закончена. Врачи сказали, что на самом деле я пережил немного больше. В конце концов, я должен был находиться под седацией два-три дня, но мои лёгкие очистились за 12 часов, так что вскоре я уже был на ногах. Для меня это не было таким уж большим событием. Это было больше для моей семьи. Они были немного в шоке.

Восстановление — довольно сложный этап, потому что ты в основном ждёшь, пока твои лёгкие восстановятся, и в то же время твоё тело не может двигаться так хорошо, как обычно», — приводит слова Албона GPFans.

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