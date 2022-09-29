Гасли рассказал, когда должно проясниться его будущее в Формуле-1

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался о своём будущем.



«Разумеется, все знают, что в настоящий момент идут обсуждения и переговоры. Надеюсь, что в ближайшие две-три недели я смогу получить чёткий ответ на вопрос о своём будущем. Пока ничего не изменилось, но, как только мы сможем что-то подтвердить, вы сразу же узнаете», — приводит слова Пьера Гасли AutoHebdo.



Напомним, слухи связывают Пьера Гасли с вакансией в «Альпин». Изначально планировалось, что «Ред Булл» отпустит Гасли во французскую команду в случае подписания контракта с американцем Колтоном Хертой, однако Колтон не смог получить суперлицензию ФИА. Тем не менее, по слухам, «Ред Булл» провёл переговоры с голландцем Ником де Врисом. Если эти переговоры увенчаются успехом, то австрийская команда не станет удерживать Гасли от перехода в «Альпин».