Штайнер высказался о шансах Мика Шумахера остаться в «Хаасе»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о перспективах немецкого гонщика Мика Шумахера остаться в команде.
«Одна из вещей, на которую, хочется обратить внимание — как Мик покажет себя в следующих гонках. Во второй части сезона он был намного лучше, чем в первой. Не знаю, означает ли это, что история повторяется. Но у нас есть ещё несколько гонок, чтобы убедиться в этом. Если, как и в юношеских сериях, Шумахер будет стабильно показывать хорошие результаты, то его шансы на 2023 год очень высоки», — приводит слова Штайнера Motorsport-Total.
В настоящий момент Мик занимает 15-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. В его активе 12 очков. Напарник Шумахера, Кевин Магнуссен, с 22 баллами занимает 11-ю позицию. Возглавляет рейтинг Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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