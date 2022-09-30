Конкуренты надеются, что «Ред Булл», помимо штрафа, запретят доработку болида в 2023 году

Соперники команды Формулы-1 «Ред Булл» хотели бы, чтобы австрийский гоночный коллектив получил серьёзное наказание в том случае, если его вина касательно нарушения финансового регламента чемпионата в прошлом сезоне будет доказана. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.



По сведениям источника, многие команды хотели бы, чтобы на «Ред Булл» наложили крупный штраф на 2023 год с невозможностью внесения доработок авто. По их мнению, это была бы справедливая санкционная мера, которая действительно сильно ударила бы по австрийскому гоночному коллективу.

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Ранее в «Ред Булл» отреагировали на новость о том, что ими якобы был нарушен финансовый регламент Формулы-1. В ФИА новость комментировать не стали.