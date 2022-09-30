Хорнер сделал заявление по поводу того, что «Ред Булл» якобы нарушил финансовый регламент

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выступил с отрицанием того, что австрийская команда нарушила финансовый регламент Формулы-1 в прошедшем сезоне. Ранее сообщалось, что по этой причине Международная автомобильная федерация (ФИА) может подвергнуть «Ред Булл» санкциям.



«Мне ничего неизвестно. Об этом говорилось ещё в марте, так что это долгий процесс, который продолжается до сих пор. Думаю, на следующей неделе станет понятно, что никаких нарушений с нашей стороны не было.



Конечно, мы все столкнулись с совершенно новым набором правил — сложных правил. И то, как интерпретируются эти правила, неизбежно может приводить к разногласиям между командами — однако я уверен, что с годами всё наладится. Мы убеждены в своей правоте», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

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