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Риккардо: поведение машины в квалификации было совсем не тем, что в тренировке

Риккардо: поведение машины в квалификации было совсем не тем, что в тренировке
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал 17-й результат в квалификации Гран-при Сингапура.

«Я расстроен результатом, но, если говорить честно, больше всего меня расстраивает, что поведение машины было совершенно не таким, как в третьей тренировке. Я понимаю, что в квалификации трасса подсохла, но стоило условиям измениться, и мы стали намного менее конкурентоспособными. Разобраться в причинах этого очень трудно.

На тренировке мне было комфортно за рулём. Но даже в самом начале квалификации ощущения в машине были лучше, чем дальше в ходе сессии, когда трасса начала сохнуть. Мы не смогли адаптироваться к улучшающимся условиям.

Жаль, но это обошлось нам дорого. Я не допустил явных ошибок, но нам не хватило скорости в поворотах. Посмотрим, что будет завтра», — приводит слова Риккардо пресс-служба команды.

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