Риккардо: поведение машины в квалификации было совсем не тем, что в тренировке

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал 17-й результат в квалификации Гран-при Сингапура.
«Я расстроен результатом, но, если говорить честно, больше всего меня расстраивает, что поведение машины было совершенно не таким, как в третьей тренировке. Я понимаю, что в квалификации трасса подсохла, но стоило условиям измениться, и мы стали намного менее конкурентоспособными. Разобраться в причинах этого очень трудно.
На тренировке мне было комфортно за рулём. Но даже в самом начале квалификации ощущения в машине были лучше, чем дальше в ходе сессии, когда трасса начала сохнуть. Мы не смогли адаптироваться к улучшающимся условиям.
Жаль, но это обошлось нам дорого. Я не допустил явных ошибок, но нам не хватило скорости в поворотах. Посмотрим, что будет завтра», — приводит слова Риккардо пресс-служба команды.
- 1 октября 2022
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