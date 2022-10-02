Оливейра выиграл Гран-при Таиланда MotoGP, Куартараро — 17-й
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Португальский гонщик Мигель Оливейра («КТМ») выиграл Гран-при Таиланда MotoGP. Вторым финишировал представитель Австралии Джек Миллер, выстуающий на «Дукати», а замкнул тройку сильнейших итальянец Франческо Баньяя («Дукати»).
Лидер общего зачёта Фабио Куартараро («Ямаха») финишировал 17-м.
MotoGP. Гран-при Таиланда:
1. Мигель Оливейра («КТМ») — 41.44,503.
2. Джек Миллер («Дукати») +0,730.
3. Франческо Баньяя («Дукати») +1,968.
4. Жоанн Зарко («Дукати») +2,490.
5. Марк Маркес («Хонда») +2,958.
6. Энеа Бастьянини («Дукати») +13,257.
7. Маверик Виньялес («Априлия») +14,566.
8. Алекс Маркес («Хонда») +14,861.
9. Хорхе Мартин («Дукати») +15,365.
10. Брэд Биндер («КТМ») +18,097.
17. Фабио Куартараро («Ямаха») +34,072.
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