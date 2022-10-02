Пересу угрожает штраф после финиша ГП Сингапура. В «Феррари» надеются на два по 5 секунд

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес теоретически ещё может лишиться победы по итогам гонки Гран-при Сингапура Формулы-1. Перес вызван к стюардам гонки, которые расследуют возможное нарушение со стороны Серхио в момент нахождения на трассе сейфти-кара. Предполагается, что пилот «Ред Булл» мог слишком сильно отставать от машины безопасности, что запрещено регламентом.



За подобное нарушение Пересу могут грозить пять штрафных секунд, однако в команде «Феррари» предполагают, что Серхио мог нарушить правила дважды и таким образом получить два наказания по пять секунд. Между тем финишировавший вторым Шарль Леклер проиграл Пересу менее восьми секунд, так что если Серхио действительно получит двойное наказание, то победа в гонке достанется монегаску.



Разбирательства с участием Переса начнутся в 18:55 мск.