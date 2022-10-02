Латифи рассказал о причине аварии с Чжоу в Сингапуре

Пилот команды «Уильямс» канадец Николас Латифи высказался по поводу столкновения с Гуаньюем Чжоу («Альфа Ромео») во время Гран-при Сингапура.

«За один поворот до столкновения я посмотрел в зеркала, чтобы увидеть, где находится Чжоу. Я не видел, что он там, поэтому я действовал, как обычно, на следующем повороте. К сожалению, он оказался в слепой зоне, и я никак не мог увидеть его в зеркала. Оглядываясь назад, я должен был оставить больше места, но я могу ориентироваться только на то, что вижу в зеркалах. Целью было доехать до клетчатого флага и извлечь уроки из полученного опыта, ведь это была моя первая гонка здесь, однако инцидент вызвал повреждения подвески, что вынудило нас снять машину с гонки», — приводит слова Латифи пресс-служба команды.