Бинотто: ожидаем, что штраф Переса составит не менее 10 секунд

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался по поводу возможных нарушений со стороны пилота «Ред Булл» Серхио Переса во время Гран-при Сингапура.

Ранее сообщалось, что Перес вызван к стюардам гонки, которые расследуют возможное нарушение со стороны Серхио в момент нахождения на трассе сейфти-кара. Предполагается, что пилот «Ред Булл» мог слишком сильно отставать от машины безопасности, что запрещено регламентом.

«Во время двух разных машин безопасности Чеко совершил одну и ту же ошибку. Мы ожидаем, что штраф составит не менее 10 секунд. Нам жаль, что решение не приняли ещё во время гонки, потому что Шарль атаковал и износил передние шины», — приводит слова Бинотто Sky Sport Italia.