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«Пошли на риск, когда это было не нужно». Гасли разочарован решением команды в Сингапуре

«Пошли на риск, когда это было не нужно». Гасли разочарован решением команды в Сингапуре
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался по поводу Гран-при Сингапура, где он занял 10-е место.

«Всё было в наших руках, но мы всё растеряли, потому что слишком рано решили заехать в боксы. Не было никакого общения, никакого диалога, и я не совсем понимаю почему. И мы пошли на риск в тот момент, когда это было не нужно. Мы заехали в боксы, все остались на трассе, и нас обогнали четыре машины. Риккардо был позади нас, далеко позади, но остался на трассе и финишировал пятым. Так что это девять важных очков, которые мы просто потеряли. Я очень расстроен и недоволен нашим выступлением.

Когда у нас будет возможность войти в пятёрку? Знаете, в этом году это случилось один раз за 18 гонок. Так что сейчас это расстраивает, потому что мы очень, очень стараемся, а одно решение ставит крест на хорошем выступлении», — приводит слова Гасли Motorsport Week.

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