Перес рассказал, на каком Гран-при Ферстаппену будет приятнее выиграть чемпионский титул

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес высказал мнение, что его товарищу по команде, голландцу Максу Ферстаппену, будет приятно выиграть титул в нынешнем сезоне Формулы-1 на предстоящем Гран-при Японии.



«Я думаю, что Максу будет приятнее получить его в Японии. Это было бы очень особенное событие для «Хонды», — приводит слова Переса GrandPrix.



Напомним, Ферстаппен мог досрочно выиграть чемпионский титул на прошедшем Гран-при Сингапура, однако занял седьмое место. Победителем стал как раз Перес. Второе и третье места достались гонщикам «Феррари»: Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу соответственно. Макс сохранил первое место в общем зачёте пилотов. В настоящий момент на его счету 341 очко. У его ближайшего преследователя Леклера 237 баллов. Тройку сильнейших замыкает Серхио, в активе которого 235 очков.

Гран-при Японии состоится с 7 по 9 октября.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: