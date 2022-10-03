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«Это не было заявлением». Ферстаппен объяснил неучастие в брифинге с инженерами

«Это не было заявлением». Ферстаппен объяснил неучастие в брифинге с инженерами
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал объяснение своему поведению во время Гран-при Сингапура. Напомним, голландец раньше запланированного времени покинул уличную трассу «Марина Бей» после неудачи в квалификации. Из-за ошибки команды с подсчётом оставшегося топлива Ферстаппен был вынужден прервать финальный быстрый круг и вместо вероятного завоевания поул-позишен ограничился лишь восьмой позицией.

«Не то чтобы я хотел сделать заявление своим уходом, дело не в этом. Но это просто то, что я чувствовал в тот момент. Тогда не было смысла говорить.

Из-за того, что мы облажались в субботу, мы оказались в таком положении. Такие гонки, как сегодня, и борьба в середине — это не то, что мне нравится. Я застрял позади других, у меня были проблемы на старте, а потом ещё и это торможение на рестарте», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

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