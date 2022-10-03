Генеральный директор W Series высказалась о финансовых проблемах чемпионата

Генеральный директор женского чемпионата W Series Кэтрин Бонд Мьюир прокомментировала проблемы с финансами, возникшие у чемпионата.
«Добраться до Остина становится всё труднее, потому что год назад мы заложили в бюджет доллары США, а из-за девальвации фунта стерлингов у нас всё больше проблем. Мы надеемся, что всё наладится, но есть множество факторов, которые негативно влияют на нас.
Мы — полностью женская серия автогонок. Мы знаем о проблемах женского спорта, если сравнивать его с мужскими аналогами. Женский спорт заметно отстаёт. Я считаю, что в будущем эта разница сократится. Сейчас все в тяжёлой ситуации, но многие люди поддерживают женский спорт. Учитывая этот интерес, я оптимистично настроена в отношении того, что будет в следующем году, и надеюсь, что мы сможем продолжать поддерживать женщин в автоспорте», — приводит слова Бонд Мьюир Mirror.
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