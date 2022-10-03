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Racer: Алекс Палоу всё-таки перейдёт в «Эрроу Макларен» в 2024 году

Racer: Алекс Палоу всё-таки перейдёт в «Эрроу Макларен» в 2024 году
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Чемпион IndyCar сезона-2021 Алекс Палоу в 2024 году может стать гонщиком команды «Макларен» в заокеанской серии, сообщает RACER. По информации источника, испанский пилот не отказался от идеи выступать в составе британского коллектива по окончании контракт с командой «Чип Ганасси Рейсинг».

Напомним, в нынешнем сезоне Палоу оказался в центре скандала из-за возможного перехода в «Макларен».

В середине июля «Чип Ганасси Рейсинг» объявила о продлении контракта с Палоу. В гоночном коллективе заявили, что воспользовались опционом на продление контракта с пилотом. Сообщение об этом появилось 12 июля, в утренние часы. После обеда пост с опровержением информации команды разместил в своих соцсетях сам Палоу, который планирует провести следующий сезон в составе «Макларена».

После этого команда подала гражданский иск против Палоу в Высший суд округа Марион. Однако история так и не дошла до суда — Палоу разрешил контрактный спор с командой и остался в её составе на 2023 год.

В следующем сезоне в составе «Макларена» в IndyCar будут выступать Феликс Розенквист, Патрисио О'Уорд и Александер Росси.

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