Racer: Алекс Палоу всё-таки перейдёт в «Эрроу Макларен» в 2024 году

Чемпион IndyCar сезона-2021 Алекс Палоу в 2024 году может стать гонщиком команды «Макларен» в заокеанской серии, сообщает RACER. По информации источника, испанский пилот не отказался от идеи выступать в составе британского коллектива по окончании контракт с командой «Чип Ганасси Рейсинг».



Напомним, в нынешнем сезоне Палоу оказался в центре скандала из-за возможного перехода в «Макларен».



В середине июля «Чип Ганасси Рейсинг» объявила о продлении контракта с Палоу. В гоночном коллективе заявили, что воспользовались опционом на продление контракта с пилотом. Сообщение об этом появилось 12 июля, в утренние часы. После обеда пост с опровержением информации команды разместил в своих соцсетях сам Палоу, который планирует провести следующий сезон в составе «Макларена».



После этого команда подала гражданский иск против Палоу в Высший суд округа Марион. Однако история так и не дошла до суда — Палоу разрешил контрактный спор с командой и остался в её составе на 2023 год.



В следующем сезоне в составе «Макларена» в IndyCar будут выступать Феликс Розенквист, Патрисио О'Уорд и Александер Росси.