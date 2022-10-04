«Уильямс» всерьёз рассматривает кандидатуру Шумахера на сезон-2023

Руководитель «Уильямса» Йост Капито рассказал, что британская команда рассматривает возможность приглашения пилота Мика Шумахера на сезон-2023.
«Мик — это вариант. Он заслуживает того, чтобы остаться в Формуле-1. Посмотрим, произойдёт ли это, но он определённо является вариантом для нас. Он действительно может двигаться вперёд сейчас и стать очень хорошим гонщиком Формулы 1. Если вы посмотрите на Джорджа Расселла, он совершал ошибки, будучи новичком в «Уильямсе», но всё равно развивался.
Формула-1 очень сложна, и шаг вперёд по сравнению с Формулой 2 очень велик, потому что машины здесь более сложны и технически более требовательны. Нужно дать гонщику два года, чтобы на третий год он показал, на что способен», — приводит слова Капито GrandPX.news.
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