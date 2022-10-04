Бриаторе: ФИА абсолютно точно должна измениться. У них неадекватные люди

Бывший руководитель команд «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе, являющийся ныне менеджером двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо и послом Формулы-1, обвинил ФИА в продолжающейся серии сомнительных решений по управлению гонками.
Бриаторе остался недоволен руководящим органом по автоспорту, который потратил почти три часа на подтверждение победы Серхио Переса на Гран-При Сингапура в воскресенье.
«Если было нарушение, зачем ждать часами, когда можно принять решение за минуту, имея всю техническую информацию, на которую можно опираться? ФИА абсолютно точно должна измениться. У них неадекватные люди. На каждой гонке у нас возникают проблемы. Они могут испортить не только гонку, но и шоу, и чемпионат мира. ФИА — это компания, и чтобы двигаться вперёд, она должна использовать подходящих людей. В ней работает почти 200 сотрудников, а федерации такого типа должны управляться способными менеджерами в каждом секторе. На данный момент такого качества нет.
ФИА должна управляться профессионалами — это принципиально. Главное, чтобы была федерация, достойная Формулы-1. Почему такого не происходило раньше? Потому что были профессионалы. Всё просто», — приводит слова Бриаторе La Presse.
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