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Руководитель «КАМАЗ-мастер» высказался о ситуации с мобилизацией членов команды

Руководитель «КАМАЗ-мастер» высказался о ситуации с мобилизацией членов команды
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Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал, что некоторым членам его гоночного коллектива уже вручили повестки в военкомат в связи с частичной мобилизацией.

«В нашем коллективе есть военнообязанные, которые подходят по критериям под мобилизацию. Никто уклоняться не собирается, все приходят по повесткам в военкомат. Пока никто не получил каких-либо конкретных направлений. В данный момент идёт сверка документов, так что ждём распоряжений. Где пригодимся Родине – там и будем служить.

Также надо понимать, что у нас не просто команда, а уникальное производство по изготовлению техники. Поэтому предстоит определить роль, в которой мы можем быть полезны. Лично мне повестка пока не приходила», — приводит слова Чагина «РИА Новости Спорт».

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