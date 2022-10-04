«Хаас» начал переговоры с Миком Шумахером о новом контракте
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Во время Гран-при Сингапура состоялись переговоры между руководством «Хааса» о возможном продлении контракта с пилотом команды Миком Шумахером. Об этом информирует Sky Sport Germany.
«Мик всё ещё в нашем списке, потому что в противном случае мы бы уже приняли решение. Нам просто нужно понять, какое решение будет лучшим для команды на будущее», — говорил руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер в кулуарах Гран-при Сингапура.
Ранее Штайнер также заявлял, что «Хаас» не станет спешить, выбирая второго пилота для команды, а сперва изучит все варианты, чтобы принять верное решение.
Худшие гонщики Формулы-1 сезона-2021:
А не так давно о возможности пригласить Мика высказывался Руководитель «Уильямса» Йост Капито.
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