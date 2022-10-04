Финал сезона Российской серии гонок на выносливость состоится 23 октября в Сочи

Финал сезона российской серии гонок на выносливость Russian Endurance Challenge (REC) состоится 23 октября на Сочи Автодроме.

Гонка REC SOCHI AUTODROM 4h станет заключительной в сезоне-2022. Начало соревнований запланировано на 14:00 по московскому времени. Вход для зрителей свободный.

Всего за три прошедших этапа в серии было заявлено более 40 экипажей и 100 автогонщиков, соревнующихся в пяти классах: Спортпрототип CN, Спортпрототип CN 1.6, GT Pro, GT и GT Light.

В общем списке участников REC-2022 числятся такие пилоты, как Роман Русинов, Даниил Квят, Виталий Петров, Михаил Алёшин и Сергей Сироткин.

Напомним, победителями третьего этапа в абсолютном зачёте стали Даниил Квят и Роман Русинов, выступившие за команду G-Drive Racing.