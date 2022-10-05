Юки Цунода высказался о первом в своей карьере Гран-при Японии Формулы-1

Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода высказался о предстоящем выступлении на Гран-при Японии. Он пройдёт с 7 по 9 октября. Ранее Юки ни разу не проводил гонки у себя на родине в качестве пилота Формулы-1.



«Мой первый визит в Сингапур прошёл не так, как я надеялся. В пятницу мы выглядели не очень хорошо, но в итоге сумели попасть в третий сегмент в квалификации, чему я был рад. В гонке условия были очень сложными, и я думаю, что мы слишком рано перешли на слики. Но, говоря это, я не забываю о своей ошибке. У меня было неверное представление о точке торможения, и в итоге я угодил в аварию. Теперь я собираюсь оставить всё это позади и сосредоточиться на предстоящем уикенде — на моей первой домашней гонке в Формуле-1.



С одной стороны, Япония — это просто ещё одна гонка, но с другой, это та гонка, которую я ждал с нетерпением с тех пор, как начал выступать в Формуле-1. Раньше, когда выступал в Формуле-4, я довольно часто ездил на местной трассе, так что у меня есть некоторый опыт в этом отношении. Однако я недавно проехал трассу на симуляторе, на машине Формулы-1, и могу сказать, что это был совершенно другой мир.



Этот этап будет сильно отличаться от любого другого гоночного уикенда, и я с нетерпением жду возможности насладиться новым опытом. А поддержка фанатов даст мне дополнительную энергию на каждом круге. Многие из моих друзей и члены моей семьи также будут на стадионе», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».

Ферстаппен и Цунода сразились на болотных багги: