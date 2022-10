Пилот топ-команды NASCAR Cup Series потерял шансы на титул из-за травмы

Пилот команды «Хендрик» Алекс Боуман пропустит предстоящую в эти выходные гонку NASCAR Cup Series на «ровале» в Шарлотте. Заезд Bank of America Roval 400 будет заключительным в рамках второго раунда плей-офф, а значит, Боуман гарантированно выбывает из плей-офф и лишается шансов на чемпионство.



Гонка Bank of America Roval 400 – это уже второй подряд этап, который пропускает Боуман. В Шарлотте Алекса, как и на этапе на «Талладеге», заменит один из лидеров второго дивизиона NASCAR Ноа Грэгсон.



Отказаться от выхода на старт Боуман вынужден был под давлением врачей — после аварии в Техасе гонщик испытывает симптомы, схожие с возникающими при сотрясении мозга.



Отметим, что Боуман наряду с другими пилотами «Хендрика» — сильнейшей команды в пелотоне на данный момент — считался одним из претендентов на чемпионство. Теперь же в полуфинал смогут пройти лишь три гонщика Рика Хендрика, при этом Чейз Эллиотт за счёт победы на «Талладеге» уже обеспечил себе место в восьмёрке сильнейших. Остальные семь мест будут разыграны между десятью другими участниками плей-офф в Шарлотте.



Гонка Bank of America Roval 400 стартует в воскресенье, 9 октября, в 21:00 по московскому времени. На старт также выйдет российский экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят.