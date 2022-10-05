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Названа внушительная сумма, которую Фрэнк Уильямс завещал трём детям

Названа внушительная сумма, которую Фрэнк Уильямс завещал трём детям
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Основатель и бывший руководитель «Уильямс» Фрэнк Уильямс завещал своим трём детям £ 14,4 млн. Об этом информирует Mirror.

Уильмс ушёл из жизни в ноябре прошлого года. Летом 2020-го была продана его одноимённая команда Формулы-1, которую он основал в 1977 году (Williams Grand Prix Engineering). Сообщалось, что «Уильямс» был куплен за £ 136 млн.

Напомним, в 1986 году Уильямс был парализован, но продолжал активно участвовать в делах команды. В 1999 году ему был пожалован титул сэра. На его смерть отреагировали множество действующих и бывших гонщиков Формулы-1. Высказывался о Фрэнке и россиянин Никита Мазепин, который признался, что познакомился с ним после перехода в формульные автомобили в 2015 году.

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