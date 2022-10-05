Леклер рассказал, когда он понял, что не выиграет титул в 2022 году
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о ходе сезона-2022 и несостоявшейся борьбе за титул.
«То, что я не выиграю титул в этом году, я понял уже после Гран-при Бельгии. Мы только вернулись к гонкам после летнего перерыва, мы все понимали, что произошло в первой половине сезона, но я всё ещё верил в возможность титула! Но после этого я увидел разницу в скорости между нами и «Ред Булл» в Спа. Такого отрыва не было в первой половине сезона. И тогда я понял, как тяжело нам будет.
Наша проблема в том, что мы не смогли достаточно хорошо выступать во всех гонках, из-за этого мы потеряли много очков. По какой-то причине гонки у нас не складывались. Над этим нужно работать всей команде», — приводит слова Леклера RacingNews365.
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