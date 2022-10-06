Окон: «Альпин» может совершенствоваться и без Алонсо

Пилот «Альпин» Эстебан Окон считает, что команда сможет продолжать развиваться, когда её покинет испанский гонщик Фернандо Алонсо.

«Кто бы ни пришёл на место Алонсо, он поймёт, что я самый опытный гонщик в команде, я лучше её знаю. Я уверен, что команда выберет мне правильного напарника.

Я действительно убеждён, что мы можем продолжать двигаться вперёд, как мы это делаем сейчас с Фернандо в команде. Мы сможем совершенствоваться и без него. Фернандо переходит в другую команду, и мы должны это принять — так сложились обстоятельства. Но мы знаем, что сможем достичь цели, которую поставили перед собой.

Мне лично будет не хватать Фернандо, когда он уйдёт, но всё равно будет весело продолжать гоняться с ним», — приводит слова Окона GrandPX.News.