Перес: нам удалось разобраться, как мне вернуться на прежний уровень выступлений
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о том, что помогло ему лучше адаптироваться к машине на Гран-при Сингапура, где он сумел одержать вторую победу в сезоне.
«В ходе перерыва между гонками в Италии и Сингапуре я приезжал на базу. В течение этого перерыва мы постоянно поддерживали связь, обменивались имейлами, обсуждали варианты и пытались найти выход из ситуации. Нам удалось разобраться с тем, что именно изменилось для меня после обновлений машины и как мы можем вернуться на прежний уровень, на котором находились в начале сезона.
Сработали и адаптация, и конфигурация машины. Нельзя сначала быть быстрым, а потом потерять скорость, только из-за себя самого», — приводит слова Серхио Переса GPFans.
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