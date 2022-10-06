Боттас: мне понравилось бороться с Расселлом
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал о своей борьбе с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом на Гран-при Сингапура.
«Думаю, это был гоночный инцидент. Джордж попробовал обогнать, однако трасса на его траектории была влажной, так что он заблокировал колёса. К счастью, моя машина не была повреждена. Если бы контакт произошёл под иным углом, то я мог бы потерять переднее крыло или сломать подвеску. Но повезло, этого не случилось. Мне понравилось обороняться от атак Расселла, удерживая соперника позади», — приводит слова Валттери Боттаса Motorsport Week.
Валттери Боттас по итогам гонки финишировал 11-м, Джордж Расселл — 14-м. Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес.
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