«Машина впереди поднимала облако брызг». Шумахер объяснил аварию в тренировке ГП Японии

Пилот «Хааса» Мик Шумахер объяснил причины своей аварии в первой тренировке Гран-при Японии.



«Разумеется, падение температуры в шинах сказалось, но, думаю, что больше всего на мою аварию повлияло то, что впереди меня ехала другая машина, поднимавшая огромное облако брызг. Из-за этого я почти ничего не видел, и мне было сложно правильно расположить машину на трассе. В первую очередь мы были заняты тем, чтобы как можно больше узнать и подготовиться к гонке, подобрать правильные настройки болида.



Кроме того, нужно пытаться адаптироваться к трассе, ведь я выступаю здесь в первый раз. К сожалению, на этой трассе вода скапливается в конкретных местах. Это нужно понимать. Случись это на пару метров позже, я бы просто развернулся на 360 градусов и поехал дальше. Но случилось то, что случилось. Я не знаю точной причины. Может, лет через десять я буду знать такие вещи», — приводит слова Мика Шумахера RacingNews365.