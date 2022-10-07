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Фабрицио Романо: «Альпин» объявит о контракте с Гасли в ближайшее время

Фабрицио Романо: «Альпин» объявит о контракте с Гасли в ближайшее время
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Bзвестный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что команда Формулы-1 «Альпин» в ближайшие часы объявит о подписании контракта с французским гонщиком Пьером Гасли. По информации источника, все условия личного контракта были согласованы, так что всё готов к официальному объявлению.

Ожидается, что в таком случае «Альфа Таури» должна объявить о подписании контракта с голландским гонщиком Ником де Врисом.

В таком случае в Формуле-1 останутся лишь две вакансии на следующий сезон — в «Хаасе», где своё место может потерять Мик Шумахер, и в «Уильямсе», который ранее планировал заменить Николаса Латифи на Оскара Пиастри и затем на де Вриса, но теперь может сделать выбор в пользу Логана Сарджента.

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