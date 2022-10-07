Штайнер не согласился с оправданиями Шумахера насчёт причин аварии на тренировке

Руководитель команды Формулы-1 Гюнтер Штайнер ещё раз прокомментировал аварию Мика Шумахера на тренировке Гран-при Японии Формулы-1. Немец рассказал, что потерял контроль над болидом, так как не видел состояние трассы из-за брызг от ехавшей впереди машины.



«В такой аварии нет ничего хорошего. Я не обсуждал аварию с ним, но иногда меньше [слов] значит даже больше.



Да, из-за водяной взвеси вы в какой-то момент можете не видеть состояние трассы, но вода была там и до того. Я не подвергну сомнению слова гонщика, но в конечном счёте авария была вызвана им самим. То, что там была вода, знали все.



Перспективы Мика в команде? Вообще не хочу затрагивать эту тему. Абсолютно бессмысленно сейчас рассуждать об этом», — приводит слова Штайнера Racingnews365.

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