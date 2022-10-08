Норрис считает, что Ферстаппен должен получить штраф и что Макс действовал специально

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис считает, что в эпизоде, когда Макс Ферстаппен резко повернул в его сторону на прогревочном круге Гран-при Японии, голландец не прогревал резину, а пытался заблокировать коллегу, чтобы тот не начал свой быстрый круг раньше. За этот эпизод Ферстаппену угрожает штраф.



«Пытался ли он меня блокировать? Думаю, было довольно очевидно, что он пытался сделать это. Насчёт этого нет чётких правил, но очевидно, что сделанное им недопустимо. Люди всегда обгоняют друг друга до финального поворота. Каждый делает это. Вероятно, он сделал бы то же самое, если бы был в моей ситуации. Но я бы вилял в его сторону в такой ситуации», — заявил Норрис в интервью Sky Sports.



У британца уточнили, ждал бы он штрафа от стюардов, если бы оказался на месте Ферстаппена. «Да, конечно», — ответил Норрис.