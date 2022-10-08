Макс Ферстаппен сохранил поул-позишен на Гран-при Японии, хотя признан виновным

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не потеряет поул-позишен на Гран-при Японии Формулы-1, несмотря на то что судьи признали его виновным в инциденте с Ландо Норрисом в начале третьего сегмента квалификации. Судьи этапа ограничились вынесением Ферстаппену предупреждения.



Ферстаппен и Норрис находились на прогревочных кругах, и ровно в тот момент, когда Ландо решил опередить Макса, сам пилот «Ред Булл» начал разгон. Из-за холодных колёс болид Ферстаппена повело влево, и Норрису пришлось объезжать его по обочине.



Стюарды признали, что Макс в любом случае несёт ответственность за то, что не сохранил контроль над машиной. Вместе с тем судьи напомнили, что ранее в аналогичных ситуациях виновному пилоту выдавали предупреждение. Поэтому и Ферстаппен получил аналогичное наказание.

Новость по теме Норрис считает, что Ферстаппен должен получить штраф и что Макс действовал специально