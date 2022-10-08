В «Альпин» высказались о возможности проблем между Оконом и Гасли
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Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр прокомментировал тот факт, что в 2023 году партнёрами по команде станут Эстебан Окон и Пьер Гасли. Считается, что между двумя французами сейчас не слишком хорошие отношения, хотя в юности они были друзьями.
«Мы поговорили со всей командой — включая Эстебана, с которым поговорили заблаговременно. Мы сделали это, чтобы удостовериться, что мы сможем работать вместе и оптимально.
Эстебан сильно поддерживал это решение, как и Пьер. Они — профессионалы, и у них нет проблем работать друг с другом. Надеюсь, их дружба возобновится. В какой-то момент они были друзьями, но с профессиональной точки зрения они оба очень рады работать друг с другом», — приводит слова Зафнауэра портал Crash.
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