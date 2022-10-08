Квят стал 24-м в квалификации NASCAR Xfinity в Шарлотте

Российский гонщик Даниил Квят завершил дебютную для себя квалификацию в серии NASCAR Xfinity. На автодроме в «Шарлотте» за рулём «Тойоты» команды «Сэм Хант» россиянин показал 24-й результат.
Поул по итогам заезда завоевал Эй Джей Альмендингер, компанию на первом ряду стартовой решётки в гонке ему составит Тай Гиббс.
Гонка NASCAR Xfinity на «ровале» в «Шарлотте» состоится сегодня, 8 октября. Начало заезда — в 22:30 мск.
Напомним, Квят в этот уикенд, 8–9 октября, выступит на 31-м этапе NASCAR Cup Series, который пройдёт на «ровале» в Шарлотте, параллельно с участием в соревнованиях NASCAR Xfinity Series — втором дивизионе гонок сток-каров.
Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом россиянина стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он был в составе «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
- 8 октября 2022
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