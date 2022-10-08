Бинотто — о превышении лимита бюджета «Ред Булл»: я настроен пессимистично

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о ситуации вокруг возможного превышения бюджетного лимита командой «Ред Булл».
«Решение было отложено. Это показывает, что что-то происходит и есть моменты, которые ФИА нужно прояснить. Есть пункты, к которым у ФИА есть вопросы, а «Ред Булл» пытается защититься. Независимо от того, каким будет исход, всё растает, как снег на солнце. Наверняка есть какие-то уступки. Мы должны знать, какие обсуждения проводились, какие были условия. Речь идёт о прямом преимуществе. Кроме того, нам тоже необходимо понимать, как трактуются правила. Непонятно, зачем надо было их менять. Кроме того, это был первый сезон с потолком расходов, был обмен мнениями, мы всегда старались сделать правила более понятными.
Я настроен пессимистично. Но в первую очередь нужно добиться ясности и прозрачности от ФИА, это важно», — приводит слова Бинотто Motorsport.
- 8 октября 2022
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