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Гран-при Японии Формулы-1 остановлен сразу после старта и аварии Сайнса

Гран-при Японии Формулы-1 остановлен сразу после старта и аварии Сайнса
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Гонка Гран-при Японии Формулы-1 на трассе «Сузука» остановлена красным флагом уже на третьем круге. После старта под дождём в гонке произошло сразу несколько инцидентов: Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо столкнулись в первом повороте, но оба поехали дальше, а вот испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс разбил машину, потеряв контроль над болидом.

После этого гоночная дирекция сначала выпустила машину безопасности, а затем решила вовсе остановить гонку. Точная причина остановки неизвестна: речь может идти как о слишком большом количестве воды на трассе, так и о необходимости восстановить отбойники после аварии Сайнса.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Японии Формулы-1.

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