Квят оценил собственное выступление в дебютной гонке в NASCAR Xfinity

Российский гонщик Даниил Квят опубликовал новую запись в соцсетях. Он подвёл итоги выступления на этапе NASCAR Xfinity Series на дорожной трассе внутри овала в Шарлотте (США). Россиянин занял 15-е место.



«Начал 24-м, поднялся на 12-е место. Прокол шины откинул в конец, 35-е место. Но затем удалось вернуться в топ-15. Очень счастлив!» — написал Квят.

У Даниила в ходе гонки возникла проблема с шиной, что вынудило его заезжать на лишний пит-стоп, а при заезде он превысил скорость и получил штраф в виде проезда по пит-лейну, проиграв лидеру круг. Однако по окончании второй стадии гонки Квят оказался «лаки-догом» и смог вернуться в круг с лидером. Хороший темп Даниила и происшествия впереди в какой-то момент позволили ему прорваться на 13-е место, а после коушена за девять кругов до финиша Даниил вышел на 12-ю позицию.



Из-за аварии Джо Графа за два круга до финиша и выезда пейс-кара гонка перетекла в овертайм.



На рестарте Даниила затёрли соперники, не оставив ему места, в итоге он откатился в конец второй десятки. Из-за аварии Райли Хёрбста снова выехал пейс-кар, ознаменовав собой второй овертайм.



Во втором овертайме Даниилу удалось отыграть пять позиций и прийти к финишу на 15-м месте.