Квят финишировал 15-м в дебютной гонке в NASCAR Xfinity

Американский гонщик Эй Джей Олмендингер одержал победу на этапе NASCAR Xfinity Series на дорожной трассе внутри овала в Шарлотте. Второе место по итогам гонки занял Тай Гиббс, третьим стал Ноа Грэгсон.
Россиянин Даниил Квят пришёл к финишу 15-м.
У Даниила в ходе гонки возникла проблема с шиной, что вынудило его заезжать на лишний пит-стоп, а при заезде он превысил скорость и получил штраф в виде проезда по пит-лейну, проиграв лидеру круг. Однако по окончании второй стадии гонки Квят оказался лаки-догом и смог вернуться в круг с лидером. Хороший темп Даниила и происшествия впереди в какой-то момент позволили ему прорваться на 13-е место, а после коушена за девять кругов до финиша Даниил вышел на 12-ю позицию.
Из-за аварии Джо Графа за два круга до финиша гонка и выезда пейс-кара перетекла в овертайм.
На рестарте Даниила затёрли соперники, не оставив ему места, в итоге он откатился в конец второй десятки. Из-за аварии Райли Хёрбста снова выехал пейс-кар, ознаменовав собой второй овертайм.
Во втором овертайме Даниилу удалось отыграть пять позиций и пришёл к финишу на 15-й позиции.
- 9 октября 2022
-
01:04
-
00:56
- 8 октября 2022
-
23:37
-
23:06
-
23:02
-
21:59
-
21:54
-
20:59
-
20:49
-
19:50
-
19:47
-
18:58
-
18:37
-
18:10
-
17:34
-
16:13
-
15:09
-
14:30
-
13:38
-
13:28
-
13:24
-
13:15
-
12:42
-
12:38
-
12:36
-
12:23
-
12:20
-
12:10
-
12:04
-
11:38
-
10:53
-
10:46
-
10:37
-
10:32
-
10:29