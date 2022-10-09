Квят финишировал 15-м в дебютной гонке в NASCAR Xfinity

Американский гонщик Эй Джей Олмендингер одержал победу на этапе NASCAR Xfinity Series на дорожной трассе внутри овала в Шарлотте. Второе место по итогам гонки занял Тай Гиббс, третьим стал Ноа Грэгсон.



Россиянин Даниил Квят пришёл к финишу 15-м.



У Даниила в ходе гонки возникла проблема с шиной, что вынудило его заезжать на лишний пит-стоп, а при заезде он превысил скорость и получил штраф в виде проезда по пит-лейну, проиграв лидеру круг. Однако по окончании второй стадии гонки Квят оказался лаки-догом и смог вернуться в круг с лидером. Хороший темп Даниила и происшествия впереди в какой-то момент позволили ему прорваться на 13-е место, а после коушена за девять кругов до финиша Даниил вышел на 12-ю позицию.



Из-за аварии Джо Графа за два круга до финиша гонка и выезда пейс-кара перетекла в овертайм.



На рестарте Даниила затёрли соперники, не оставив ему места, в итоге он откатился в конец второй десятки. Из-за аварии Райли Хёрбста снова выехал пейс-кар, ознаменовав собой второй овертайм.



Во втором овертайме Даниилу удалось отыграть пять позиций и пришёл к финишу на 15-й позиции.