Эйткен заступился за Гасли, который попал под расследование на Гран-при Японии

Британский автогонщик Джек Эйткен высказался о ситуации, в которой оказался пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли. Он попал под расследование со стороны стюардов Гран-при Японии Формулы-1. Судьи подозревают Гасли в опасной езде в режиме красных флагов. Уже после проезда места аварии испанского гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса Гасли, несмотря на непростые погодные условия и остановки гонки, развил скорость в 250 км/ч. Сам Гасли ранее раскритиковал работу организаторов Гран-при Японии, которые выпустили на трассу эвакуационный трактор, но не предупредили об этом гонщиков.



«Внимание к скорости Гасли смещает акценты. Если бы он резко замедлился, всё равно была бы опасность срыва машины в таких погодных условиях. Это могло бы привести к непредсказуемым последствиям», — написал Эйткен в соцсетях.

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