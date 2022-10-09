Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пьеру Гасли угрожает штраф за превышение скорости под красным флагом

Пьеру Гасли угрожает штраф за превышение скорости под красным флагом
Комментарии

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли попал под расследование со стороны стюардов Гран-при Японии Формулы-1. Судьи подозревают Гасли в опасной езде в режиме красных флагов. Уже после проезда места аварии испанского гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса Гасли, несмотря на непростые погодные условия и остановки гонки, развил скорость в 250 км/ч. Теперь Пьер вызван для объяснений к стюардам гонки.

Сам Гасли ранее раскритиковал работу организаторов Гран-при Японии, которые выпустили на трассу эвакуационный трактор, но не предупредили об этом гонщиков. Опаснее всего эта ситуация была именно для Пьера: в то время как остальные пилоты медленно ехали позади сейфти-кара, Гасли догонял пелотон и двигался быстрее коллег.

Формально инцидент с трактором и расследований судей в адрес Гасли никак не связаны друг с другом.

Из-за дождя ГП Японии превратился в спринт: Леклер прессингует Макса, Сайнс сошёл. LIVE Из-за дождя ГП Японии превратился в спринт: Леклер прессингует Макса, Сайнс сошёл. LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022