Пьеру Гасли угрожает штраф за превышение скорости под красным флагом

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли попал под расследование со стороны стюардов Гран-при Японии Формулы-1. Судьи подозревают Гасли в опасной езде в режиме красных флагов. Уже после проезда места аварии испанского гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса Гасли, несмотря на непростые погодные условия и остановки гонки, развил скорость в 250 км/ч. Теперь Пьер вызван для объяснений к стюардам гонки.



Сам Гасли ранее раскритиковал работу организаторов Гран-при Японии, которые выпустили на трассу эвакуационный трактор, но не предупредили об этом гонщиков. Опаснее всего эта ситуация была именно для Пьера: в то время как остальные пилоты медленно ехали позади сейфти-кара, Гасли догонял пелотон и двигался быстрее коллег.



Формально инцидент с трактором и расследований судей в адрес Гасли никак не связаны друг с другом.