Алонсо: Ферстаппен и «Ред Булл» стали почти непобедимой машиной
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Двукратный чемпион Формулы-1 испанский ветеран Фернандо Алонсо прокомментировал завоевание голландцем Максом Ферстаппеном второго титула подряд на прошедшем Гран-при Японии.
«Вполне заслуженно. «Ред Булл» – лучшая команда, а Макс – лучший гонщик. Он вне категорий. Вместе они стали практически непобедимой машиной. Их прогресс впечатляет.
Ферстаппен стал первым чемпионом после серьёзного изменения правил, среди совершенно новых машин. И люди это запомнят. Макс является пилотом, который очень быстро адаптируется, и вы можете заметить это при изменении погодных условий. Он сразу же оказывается в нужной позиции, и это дар. Вы не научитесь такому. Это есть лишь у прирождённых талантов» – приводит слова Алонсо GPBlog.
Новость по темеМакс Ферстаппен во второй раз стал чемпионом мира Формулы-1
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